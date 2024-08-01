«МегаФон» подключил к мобильной сети более 100 кировских поселений

Для жителей 103 небольших населенных пунктов Кировской области «МегаФон» развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE). Свыше 23 тыс. сельчан получили доступ к быстрой передаче данных в смартфонах и качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Звонки в сети 4G отличаются от обычных тем, что обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 50 Мбит/с. Этого более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу «Госуслуги».

Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 28 районах и округах Кировской области. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает до 500 человек. За счет активации среднечастотного диапазона удалось обеспечить стабильное покрытие и достаточную емкость сети. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

Связь «МегаФона» станет доступна и в удаленных населенных пунктах на границах региона: в селе Энгенер недалеко от республики Марий Эл, в деревне Животово рядом с Архангельской областью, деревнях Кувакуш и Слобода неподалеку от Пермского края, в селе Уть и деревне Чуваши вблизи Удмуртии, в селе Русские Краи около Нижегородской области.

«Ранее инженеры оператора модернизировали более 70 базовых станций в регионе. Улучшения коснулись как Кирова, так и небольших населенных пунктов. А теперь жители еще более ста сел и деревень смогут пользоваться мобильной связью и интернетом для решения бытовых вопросов, общаться в мессенджерах и социальных сетях, получать электронные услуги», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.