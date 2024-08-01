МТС на четверть ускорила интернет в Благодарном для жителей, аграриев и транзитников

МТС завершила модернизацию сети сотовой связи в городе Благодарном. Рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, позволил увеличить скорость передачи данных в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В отдельных точках города после проведенных работ технические специалисты МТС отмечают и более значительный рост скорости. Например, в районе Благодарненской районной больницы, возле автовокзала, музея и птицеперерабатывающего комбината.

Благодарный – один из крупных аграрных центров Ставропольского края. Здесь работает один из птицеводческих комплексов ведущей компании России по производству мяса птицы, которая не только обеспечивает потребности внутри страны, но и экспортирует продукцию в ряд других государств. Улучшенная сеть в Благодарном позволит внедрять в работу птицеводческих и других предприятий города решения на основе интернета вещей – умные датчики, счетчики, видеонаблюдение и др.

Установлено дополнительное телеком оборудование и в частном секторе Благодарного. Кроме этого, во всем городе расширена емкость сети. Местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в пиковые моменты нагрузки на сеть.

«Благодарный еще и важный транспортный узел. Жители регионов Калмыкии едут через город на Кавминводы, а жители северных и восточных районов Ставрополья в Дагестан. Запас емкости и скорости позволит Благодарному не терять качество соединения из-за большого количества транзитных абонентов», – сказал директор МТС в ставропольском крае Александр Стак.