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Пользователи «ВКонтакте» получили возможность настраивать меню в приложении

«ВКонтакте» расширила возможности персонализации и одной из первых среди онлайн-сервисов предоставила кастомизацию меню. Пользователи получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами. Активные зрители коротких роликов могут выбрать «VK Клипы», а постоянные слушатели «VK Музыки» — включить быстрый переход к трекам и плейлистам.

Алгоритмы машинного обучения предлагают пользователю разделы с учётом активности и интересов. Можно выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки по своему усмотрению: добавить переход к профилю, сообществам, друзьям, играм, в «VK Клипы» или «VK Музыку». Самые востребованные среди аудитории разделы доступны всегда: по итогам исследований, ими стали лента, поиск с рекомендациями и «VK Мессенджер».

«ВКонтакте» большое количество востребованных продуктов, и у каждого пользователя свои приоритеты и вкусы. Мы продолжаем развивать платформу в ответ на запрос аудитории гибко управлять своим онлайн-пространством. Главное для миллионов пользователей навигационное меню теперь предлагает персонализированный подход. Благодаря быстрому доступу важные для пользователя функции находятся в одном касании. Можно сфокусироваться на том, ради чего вы открываете приложение. Вскоре мы представим больше обновлений, которые привнесут в интерфейсы широкие возможности для интуитивного взаимодействия с навигацией и контентом», — сказал директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

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