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«Яндекс Go» показал новую разработку для самокатов

«Яндекс Go» представил СИМовоз – специальный «грузовой» самокат, чья конструкция позволяет перевозить до трех других СИМ. С помощью устройства специалисты сервиса смогут быстро и безопасно перемещать самокаты – например, в зонах неправильных парковок или там, где они мешают пешеходам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным сервиса, чаще всего самокаты «Яндекс Go» арендуют около 8 утра и 6 вечера, чтобы добраться до метро, на работу или учебу и обратно. В эти часы парковки самокатов могут быть перегружены. СИМовоз поможет быстро разгружать такие точки — десять первых устройств уже появились на улицах Подмосковья.

С нарушителями парковки также работают специальные скауты-«штраферы» «Яндекса». Они не только расставляют самокаты, но и напоминают правила, подсказывают ближайшую парковочную зону и предупреждают о штрафе. Количество полевых специалистов, которые поддерживают порядок самокатов, в этом сезоне сервис увеличил на треть.

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СИМовоз – специальный «грузовой» самокат, чья конструкция позволяет перевозить до трех других СИМ

«Важно понимать, что состояние электросамокатов – это не только про удобство, но и про безопасность каждого, кто ими пользуется. Поэтому сегодня внимательно изучал процесс обслуживания и ремонта самокатов на складе «Яндекс Go». Убедился, что компания серьезно подходит к этому вопросу, ведь от качества техники зависит безопасность граждан. Однако уверен, что одного лишь стремления «Яндекса» недостаточно. Необходимо ввести четкие правила для всех, кто использует средства индивидуальной мобильности. Именно поэтому, совместно с коллегами, был разработан законопроект о регулировании СИМ и велосипедов. Он уже принят в первом чтении, и уверен, что осенью он пройдет все этапы согласования в Государственной Думе», — отметил Артем Геннадьевич Шейкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

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