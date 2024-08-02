«МегаФон» разогнал интернет с Борской стороны канатной дороги в Нижегородской области

Специалисты «МегаФона» завершили масштабную модернизацию сети в Борском городском округе Нижегородской области. На нескольких базовых станциях в разных точках округа запущены дополнительные слои во всех частотных диапазонах. Это позволило увеличить территорию покрытия LTE, повысить емкость сети и довести скорость передачи данных в смартфонах до 50 Мбит/с.

Улучшение параметров связи почувствовали активные пользователи канатной дороги. Фуникулер уже 12 лет связывает Бор с Нижним Новгородом и ежедневно перевозит около 5 тысяч пассажиров. Канатка не только существенно сокращает дорогу для жителей Бора, которые работают в областном центре, но и радует живописными видами – 860 из 3660 метров канатной дороги проходят над Волгой, что делает ее самой длинной в Европе надводной переправой.

Большой популярностью фуникулер пользуется и у гостей города – 12-минутное воздушное путешествие обеспечивает туристов острыми впечатлениями и гигабайтами уникальных фото и видео. Теперь этот яркий контент можно без промедления выложить в сеть – на станции с Борской стороны мобильный интернет стал быстрее на треть.

«Конец лета и начало осени – лучшее время для путешествия в Нижний Новгород, а поездка над Волгой для многих гостей уже стала частью обязательной программы. Я рад, что нам удалось внести свой вклад в повышение туристической привлекательности региона, – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов. – В этом году мы провели большие работы в Борском городском округе. Накануне дачного сезона были модернизированы базовые станции в поселке Большое Пикино, селе Ямново и деревнях Молостово и Рекшино. Летом усовершенствовали еще более 10 телеком-объектов, уделяя внимания тем локациям, где активнее всего растет трафик и нагрузка на сеть».

Улучшение параметров сети заметили также посетители крупнейшего в районе центра внешкольной работы на улице Луначарского, а также жители микрорайона Малое Пикино, где находится Соборная мечеть и православный храм, поселка Октябрьский, известного своими судоремонтными предприятиями, деревень Горелово и Владимирово, которые сейчас активно прирастают новыми коттеджными поселками.