CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Калининском районе Челябинска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в спальных микрорайонах Челябинска выросла более чем на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После усиления сети доступ к стабильному высокоскоростному интернету МТС получили жители многоэтажек, расположенных в районе улиц Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Чичерина. Скорость мобильного интернета LTE выросла в том числе у ТРК «Космос», образовательных и медицинских учреждений, среди которых областная больница №3. В отдельных точках северо-запада Челябинска после проведенных работ технические специалисты МТС отмечают и более значительный рост скорости – до 30%.

Благодаря улучшениям жители спальных микрорайонов Челябинска смогут с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть. Усиление сети LTE также расширяет для южноуральцев доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«Мы улучаем связь по всему региону и наращиваем мощность сети в локациях, где живет большое количество пользователей сервисов экосистемы МТС. В Калининском районе Челябинска в многоэтажных домах мы фиксируем рост активности абонентов, что может влиять на скорость интернета в вечерние часы. Для того, чтобы быстрый мобильный интернет оставался доступен всем, мы модернизировали инфраструктуру в этой части города. Такая мера обеспечивает еще больший комфорт южноуральцев, в том числе тех, кто пользуется объединенными наборами услуг от МТС – мобильной связью, домашним интернетом и другими цифровыми решениями», — директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом районе Челябинска, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

США берет пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024