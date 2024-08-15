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«Рег.ру» отмечает массовый переход бизнеса на доменную почту

Российский хостинговый и облачный провайдер и регистратор доменов «Рег.ру» зафиксировал скачок спроса на доменную почту. В июле 2024 г. к сервису «Почта на домене» в «Рег.ру» было привязано 116122 доменов в зоне .ru и .рф. Это на 22% больше, чем годом ранее — в июле 2023 г. показатель составлял 95434.

Корпоративная почта на домене представляет собой почтовый ящик, привязанный к адресу сайта компании. В связи с ростом фишинга и блокировок предприниматели и представители бизнеса России стали чаще отдавать предпочтение доменной почте вместо зарубежных и бесплатных e-mail-сервисов. Почта на домене имеет значительно более высокий уровень защиты, чем обычная электронная почта. К тому же адрес отправителя лучше запоминается, а электронные сообщения вызывают больше доверия у клиентов.

«Угрозы фишинга и блокировок растут, поэтому сейчас даже для небольших компаний становится важно повысить уровень доверия клиентов к их сообщениям, убедить, что пишет настоящий сотрудник, а не мошенник. Проще всего это сделать через подключение почты на домене. Помимо доверия клиентов это работает и на повышение уровня защиты email-сервиса, позволяет избежать многих уязвимостей, содержащихся в бесплатных почтовых продуктах», — сказал Валентин Бостанов, руководитель направления хостинга «Рег.ру».

Доменная почта «Рег.ру» позволяет создать неограниченное количество ящиков с бесплатной антиспам-защитой. Сервис оснащен инструментом автоматического переноса почты от других провайдеров и функцией резервного копирования. Доступ к почте возможен через любой веб-браузер или почтовый клиент.

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