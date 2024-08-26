BSS и «К2Тех» автоматизировали обслуживание клиентов страховой компании

BSS и «К2Тех» объединили свои экспертизу и опыт, чтобы помочь крупной страховой компании повысить качество обслуживания клиентов с использованием многоканальной системы, способной обрабатывать вопросы пользователей в автоматизированном режиме по разным тематикам и предлагать им актуальные услуги, ориентируясь в т. ч. на информацию в их профилях. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Чат-бот на базе платформы BSS предоставляет клиентам широкий спектр услуг, включая информацию о полисе ДМС, консультирует по вопросам выдачи гарантийных писем, обработке страховых случаев, покупки или продления полисов и т. д. Также пользователи могут через робота записаться в любую доступную клинику, входящую в их ДМС.

Чат-бот проактивно предлагает клиентам задать свои вопросы или выбрать интересующую тематику из меню. Это демонстрирует заботу о клиентах и внимание к их проблемам, а также знакомит с возможностями бота.

Внедренный чат-бот является полностью самодостаточным решением, его доработки не требуют использования сторонних сервисов. Подключенные конструктор диалогов, система распознавания естественной речи и речевая аналитика — являются low-code системами, которые заказчик сможет использовать самостоятельно без привлечения разработчиков и инженеров.

«К2Тех» обеспечила техническое управление проектом, а также проработала отказоустойчивую архитектуру решения, что было одним из ключевых требований заказчика. Специалисты компании провели локальное и географическое тестирование отказоустойчивости и убедились, что при различных сценариях отключения серверов, система продолжает стабильно обрабатывать запросы клиентов, а также сохраняет все накопленные данные. Для дополнительной стабильности работы чат-бота «К2Тех» подключила систему к внешнему балансировщику нагрузки, который, в случае отказа или перегрузки одного из серверов, автоматически отправляет запросы пользователей на другой работающий сервер.

«Компания BSS стала нашей опорой в этом проекте, показав высокий уровень экспертизы в технологиях ИИ. Чат-платформа вендора — качественный и функциональный российский продукт для обработки клиентских запросов, который отвечает требованиям современного рынка, поэтому мы с уверенностью предложили решение заказчику. Система является импортонезависимой и входит в реестр отечественного ПО, что гарантируют заказчику стабильную эксплуатацию решения. Заказчик высоко оценил качество и возможности робота и в дальнейшем планирует внедрение голосового помощника от вендора», — сказал эксперт по контактным центрам и унифицированным коммуникациям «К2Тех» Антон Корнильев.

«Проект представлял собой сложную задачу с точки зрения интеграции с системами заказчика и потребовал внесения важных доработок в интеграционном адаптере. Это было связано в том числе с высокими требования к информационной безопасности, отказоустойчивости системы и необходимостью приема сообщений из мобильного приложения и сайта. Сейчас чат-бот помогает автоматизировать более 50% обращений, что мы считаем большим успехом совместной команды с партнером и заказчиком», — сказала директор по развитию партнерских продаж компании BSS Елена Гужновская.