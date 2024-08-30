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«Яндекс 360 для бизнеса»: новые функции для повышения эффективности работы

В августовском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» пользователи получили несколько новых функций. В мессенджере теперь можно установить на определенное время действие статуса и просматривать, кто отреагировал на сообщение. Также в мобильной версии добавлена поддержка исходящих звонков через «Телемост», а в десктопном приложении появилась возможность записывать видеозвонки продолжительностью до 12 часов. В «Календаре» теперь отображаются государственные выходные, что поможет лучше планировать встречи. Кроме того, в корпоративной базе знаний Вики появилась функция экспорта страниц в форматах PDF и HTML, а также возможность скачивания прикрепленных файлов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обновления мессенджера затронули несколько платформ: веб-версию сервиса, а также мобильное и десктопное приложение.

Выбор времени действия статуса. Статус в сервисе можно установить на определённое время. Раньше ограничение приходилось вводить вручную. Теперь есть несколько интервалов на выбор: 30 минут, один час, четыре часа, до конца дня, бессрочно.

Публичные реакции. Пользователи сервиса могут просмотреть, кто отреагировал на сообщения. Мессенджер покажет, кто поставил реакцию, какую именно и в какое время. Это удобно, например, когда отправляете важное сообщение в групповой чат и просите других участников подтвердить, что они увидели информацию.

Звонки 1:1 на Android и iOS. В мобильной версии мессенджера добавилась поддержка исходящих звонков с использованием «Телемоста». Переписываться и созваниваться с коллегами можно в рамках одного приложения.

Увеличенный лимит на запись экрана. В приложении Мессенджера для ПК появилась возможность записывать созвоны до 12 часов. Раньше действовало ограничение — 30 минут. После звонка запись сразу сохраняется на компьютер.

В «Календаре» появились отметки о государственных выходных днях. Это поможет не ошибиться с датой при планировании встреч и не переносить их из-за праздников. Выбрать страну, праздники которой будут отображаться, можно в настройках «Календаря».

Добавили возможность экспорта вики-страниц в форматах PDF и HTML и выгрузки прикрепленных файлов через «Скачать» → «Прикрепленные файлы». Это полезно, если необходимо распечатать инструкции для сотрудников, у которых временно не будет доступа к «Вики», или отправить информацию внешнему контакту.

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