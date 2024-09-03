Продавцы «Яндекс Маркета» смогут увеличить количество видео- и текстовых отзывов

Продавцы на «Яндекс Маркете» теперь могут мотивировать покупателей оставлять видео-отзывы, предлагая за них дополнительные баллы «Плюса». Это увеличит количество полезного контента о товаре. А еще продавцы теперь могут отмечать товары бейджем, который покажет, сколько баллов можно получить за отзыв. Так покупатели смогут оценить сам товар с помощью видео-отзывов и выгоду от его покупки в момент принятия решения о заказе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

По статистике «Маркета», первые 10 отзывов повышают продажи на 9,7%, а первые 20 отзывов ― на 12,3%. С помощью видео-отзывов и нового бейджа продавцы смогут привлечь больше внимания к ассортименту, повысить уровень доверия к магазину и помочь покупателю узнать о товаре больше. Например, посмотрев видео, пользователь может понять, сколько места шкаф занимает в настоящей комнате или как раскладывается детская коляска.

За текстовый отзыв продавец может дать от 50 до 2000 баллов, а за видео или фотографию ― от 25 до 1000 дополнительных баллов. Чтобы установить бейдж, нужно предложить не меньше 3% от стоимости товара баллами «Плюса» или больше 500 бонусов. Если продавец установит размер кешбэка меньше, сервис все равно предложит пользователю оценить товар, но как раньше: после его получения.

Бейдж смогут увидеть покупатели с подпиской «Яндекс Плюс». Сейчас он доступен в приложении «Яндекс Маркета» в карточке товара, если у продукта нет одновременно двух других бейджей ― например, «Суперцена» или «Промокод». Баллы за видео будут постепенно появляться для покупателей с 4 сентября 2024 г., первыми обновление увидят пользователи Android и веб-версии.