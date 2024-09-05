Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний

Разработчик платформы Sellty, предназначенной для быстрого запуска B2B-портала, адаптировал продукт под потребности B2C-рынка. Теперь на платформе можно запустить как оптовый, так и розничный интернет-магазин — без капитальных расходов и команды разработчиков.

Российский облачный сервис Sellty позволяет всего за несколько часов развернуть интернет-магазин с полноценной витриной товаров, настроить необходимые интеграции и документооборот с контрагентами. Платформа запущена в 2021 г. как инструмент цифровизации продаж для B2B-компаний.

В компании занимались расширением функциональности платформы под потребности розничного бизнеса — гибкая архитектура Sellty позволила адаптировать ее для использования в B2C. Выход в розничный сегмент оказался своевременным и совпал с новыми вызовами рынка. Из России начали уходить зарубежные поставщики решений для создания B2C интернет-магазинов, и сейчас пользователи вынуждены запускать процесс миграции в крайне сжатые сроки и в условиях дефицита предложений.

Особенно пострадал сегмент СМБ — таким компаниям сложно найти отечественные аналоги продуктам в низком ценовом сегменте, например, Ecwid. В Sellty к этому моменту появились все необходимые обновления, чтобы полноценно заместить софт от глобальных вендоров.

Прежде всего, доработана визуальная составляющая платформы. В отличие от B2B-портала, где ценится лаконичность и простота, товарный каталог розничного интернет-магазина должен содержать крупные фотографии и подробные описания. В Sellty клиент может настроить баннеры и разместить карточки товаров с детальной информацией о каждом продукте. Это упрощает процесс выбора и покупки для конечных клиентов.

Кроме того, появились возможности интеграции интернет-магазина с популярными российскими платежными системами и сервисами доставки. Также в планах компании интеграции с e-mail-сервисами, такими как Unisender, Sendpulse, DashaMail, и основными маркетплейсами.

Наконец, у B2C-клиентов Sellty есть доступ к новейшей функциональности платформы. Это, во-первых, возможность настроить рекомендацию сопутствующих товаров с использованием инструментов машинного обучения и искусственного интеллекта. Во-вторых, аналитический блок, который позволяет проводить глубокий анализ продаж, изучать портрет клиента и целевую аудиторию, а также прогнозировать спрос, учитывая сезонные колебания цен, географическое положение потребителей и еще более 50 бизнес-метрик.

Тем клиентам Sellty, которые параллельно развивают и оптовые, и розничные продажи, не придется разделять эти потоки — процессом можно будет управлять из единого окна. В свою очередь, те компании, которым важно выделить розничный магазин в отдельное направление, могут подключить только его или запустить параллельно два интернет-магазина на одной платформе.

В компании прогнозируют, что обновленное решение будет востребовано среди средних, малых и микрокомпаний в таких сегментах, как производство и продажа одежды, обуви, изделий из кожи и украшений, детских товаров, канцелярии, строительных товаров, электроники, косметики и бытовой химии.

«Наша задача — предоставлять современные и качественные инструменты для ведения бизнеса в условиях меняющегося рынка. После ухода из России поставщиков решений для создания интернет-магазинов малый и микробизнес оказался практически без альтернатив — у текущих игроков рынка уже сформировались огромные очереди на внедрение. Мы в сжатые сроки адаптировали нашу платформу под нужды B2C клиентов, чтобы удовлетворить потребность клиентов и отрасли. Благодаря гибкости и универсальности платформы нам удалось выполнить все необходимые доработки за считанные недели», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель и генеральный директор Sellty.

У Sellty уже есть успешный опыт работы с такими игроками рынка как производитель полимерных трубопроводов, компания «Политэк», торговый дом «Радиан», завод слоистых пластиков «Sloplast», косметическая компания Veselova Beauty и другие.