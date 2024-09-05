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В «Заметках Mail» стала доступна функция переноса данных

«Заметки Mail» помогут пользователям перенести и сохранить данные из сервиса для управления проектами и заметками Notion. Теперь пользователи смогут импортировать свои заметки, таблицы и записи в «Заметки Mail», не беспокоясь о потере информации. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru.

Новая функция создана с учетом потребностей пользователей, которые хотят сохранить свое рабочее пространство и использовать функциональность «Заметок Mail» для индивидуальной и совместной работы с текстами. Перенос данных осуществляется всего в несколько кликов, обеспечивая пользователям быструю миграцию контента без необходимости вручную копировать информацию. Для переноса данных необходимо лишь скачать файл из зарубежной платформы, перейти в «Заметки Mail» и загрузить его с помощью кнопки «‎Импорт»‎.

При переносе пользователь сможет сохранить большую часть структуры текста с его наименованием и привычными элементами для полноценной работы, в том числе: картинки, ссылки, таблицы, прикрепленные файлы, а также форматирование текста.

Кроме этого, в «Заметках Mail» пользователям стало доступно создание папок. Новая функция поможет удобно организовать и структурировать все заметки. Сервис самостоятельно переместит все записи, к которым пользователь имеет доступ с возможность совместного редактирования, в существующую папку «Совместные».

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