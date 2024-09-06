Только 12% онлайн-покупателей полностью перешли на маркетплейсы — исследование RetailCRM

Эксперты платформы RetailCRM и сервиса для приема онлайн- и оффлайн-платежей «ЮKassa» провели исследование и выяснили, сколько россиян до сих пор покупают в независимых интернет-магазинах, а сколько — перешли на маркетплейсы. Согласно результатам опроса, 57% покупают примерно столько же, сколько до экспансии маркетплейсов, 31% стали покупать в интернет-магазинах значительно реже, а 12% почти перестали заказывать напрямую у продавца и полностью перешли на покупки в маркетплейсах. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возраст 18-65 лет. Опрос проводился 19–26 августа 2024 г. Об этом CNews сообщили представители RetailCRM.

Несмотря на подобные сдвиги в покупательских предпочтениях, независимые интернет-магазины продолжают оставаться довольно популярными: исходя из результатов опроса, 82% онлайн-покупателей пользуются интернет-магазинами, а 78% покупали в них что-то за последние полгода.

В среднем почти половина (44%) респондентов закупается в интернет-магазине раз в два-три месяца, 30% — ежемесячно, и всего четверть (26%) — реже, раз в полгода.

«Совокупная выручка продавцов, обрабатывающих заказы через RetailCRM, за год выросла на 50,3% (на основе данных продаж по 22 тыс. онлайн-магазинам и торговым точкам, работающим на платформе RetailCRM). Это магазины, которые торгуют через собственный, независимый от маркетплейсов канал продаж. Также мы наблюдаем уверенный рост и среднего чека — сейчас он составляет порядка 6500 руб., и интересную динамику в определенных нишах. Так, наиболее динамично за последний год через канал интернет-магазинов развивается торговля зоотоварами, бытовой техникой и электроникой, косметикой, автотоварами», — сказал генеральный директор RetailCRM Дмитрий Бороздин.

Клиенты выбирают магазины производителей

Наибольшим спросом в интернет-магазинах пользуется одежда — 71% опрошенных выбрали эту категорию товаров как одну из самых востребованных. На втором месте — бытовая техника и электроника (43%), на третьем — косметика (39%). Также часто покупают товары для дачи и дома (37%), медицинские товары (36%) и зоотовары (33%).

Наиболее популярны монобрендовые интернет-магазины — те, что предлагают товары от производителя. В них закупаются 50% респондентов. Мультибрендовые выбирают 48%, а универсальные гипермаркеты — 47%.

Потребители часто лояльны к магазинам, с которыми у них был положительный опыт, и они с большей вероятностью вернутся туда, а не будут искать новый. Так у 79% покупателей есть любимые сайты, через которые они закупаются на протяжении нескольких лет.

«Мы видим, что интернет-магазины сохраняют популярность у потребителей, и онлайн-продавцы это понимают. Собственная площадка помогает бизнесу сохранить лояльность клиентов, обеспечить им быструю обратную связь и комфортный путь, а также не затеряться на фоне множества предложений на маркетплейсах. В условиях растущей конкуренции и запроса на индивидуальный подход наличие собственной успешной площадки может стать важным конкурентным преимуществом для бизнеса», — отметил коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин.

Маркетплейсы выигрывают благодаря широкому ассортименту и сетям ПВЗ, но отпугивают контрафактом

Доля маркетплейсов на российском рынке ecom растет с каждым годом. По данным опроса, 64% покупают на таких площадках еженедельно или ежемесячно, 31% — раз в два-три месяца, и только 5% — раз в полгода-год.

При этом приходят и на маркетплейсы, и в интернет-магазины за одними и теми же товарами. 73% опрошенных покупают на Ozon, Wildberries и других похожих площадках одежду и обувь, а 51% — косметику и обувь. Ниже спрос на бытовую технику и электронику (43%). Ее место в тройке лидеров занимают товары для дома и дачи: их на маркетплейсах покупают 53% опрошенных.

Чаще на маркетплейсах покупают из-за более широкого выбора товаров (62%) и удобного расположения и большого количества пунктов выдачи заказов (57%).

При этом среди недостатков маркетплейсов выделяют невозможность получить персонализированный опыт и личную консультацию (36%) и более высокую вероятность получить товар в поврежденной упаковке (33%).

Еще интернет-магазины выбирают потребители, которым важна оригинальность товара: 32% респондентов считают, что на маркетплейсах риск заплатить за контрафакт или подделку — выше.

«Персональный подход становится одним из ключевых драйверов развития онлайн-торговли. Маркетплейсы, с их широким ассортиментом и высоким уровнем посещаемости, зачастую оказываются менее эффективными в этом отношении. На собственной площадке можно создать уникальный дизайн и функционал, соответствующие концепции бренда, использовать собственные инструменты продвижения и коммуникации. Продавец имеет прямой доступ к аудитории, что позволяет выстраивать индивидуальные отношения с клиентами и создавать персонализированные предложения», — сказал Дмитрий Кармишин.

Оплата — при заказе, получение — в пункте выдачи

68% покупателей предпочитают расплачиваться с интернет-магазином сразу, 32% — после получения. При этом большая часть покупателей и интернет-магазинов, и маркетплейсов в среднем тратит на одну покупку по 5000 руб. (42% и 58% соответственно). Меньше всего респондентов (2-4%) тратят более 20 тыс. руб. за раз.

Доставка из интернет-магазина в среднем идет два-четыре дня (по данным 43% респондентов). Покупатели готовы подождать: 31% — два-четыре дня, 28% — три-пять дней.

Почти половина клиентов готова получить заказ и позже. Доставку больше пяти дней и более согласна ждать почти половина клиентов — 41%.

В пункте выдачи покупатели могут обратиться к сотруднику в случае возникновения проблем с заказом, что также «работает» на общую безопасность процесса покупки. 71% респондентов предпочитают именно этот способ получения. 46% любят комфорт, и потому чаще заказывают доставку на дом. В постаматах покупки забирают только 16%.

«Маркетплейсы сделали важную работу: помогли онлайн-покупкам завоевать доверие потребителей, создали позитивный опыт быстрого, удобного шопинга. Однако, не все товары одинаково хорошо приспособлены для продаж на маркетплейсах. Например, в интернет-магазинах эффективнее реализуются товары, требующие консультации и индивидуального подхода, такие как медицинская техника и косметика, эксклюзивные, хрупкие, дорогостоящие позиции, которые нельзя отправлять в долгое путешествие по ПВЗ, товары, требующие сопутствующих услуг по монтажу, сборке или дизайну», — сказал генеральный директор RetailCRM Дмитрий Бороздин.