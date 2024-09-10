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В «Яндекс Драйве» теперь можно арендовать премиальные кроссоверы AITO SERES

«Яндекс Драйв» расширяет линейку премиальных автомобилей двумя моделями бренда AITO SERES. Они стали доступны для аренды в Москве с 9 сентября. Оба кроссовера — гибриды с системой полного привода, благодаря чему они могут проезжать по 1100-1200 км без подзарядки и дозаправки. Машины ранее не были представлены ни в каршеринговых сервисах, ни в такси. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Шестиместный AITO SERES M7 удобно арендовать для семейных поездок — например, за город или в торговый центр. В отделке интерьера использована кожа со структурой Nappa и гипоаллергенные материалы. Вторая модель, спортивный кроссовер AITO SERES M5, подойдет для поездок по городу. Автомобили оснащены системой автоматической парковки, массажем и вентиляцией кресел.

Для большего комфорта водителя и пассажиров в обоих авто предусмотрено 38 систем безопасности и помощи водителю. Например, система удержания автомобиля в полосе, адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон. Машины AITO SERES для «Драйва» также русифицировали (например, обновили экран управления) и оснастили «зимним пакетом» —- он включает в себя подогрев руля, сидений, зеркал и заднего стекла.

«Драйв» установил в каждую машину свою телематику – искусственный интеллект 10 раз в секунду анализирует датчики в машине и выявляет стиль вождения, в том числе вероятность аварийных ситуаций. Стиль езды отражается в «Профиле вождения» каждого пользователя «Драйва» — за аккуратную езду в каршеринге предусмотрены бонусы.

Арендовать новые кроссоверы можно через приложение «Драйв» и «Яндекс Go». Машины доступны пользователям старше 26 лет, со стажем вождения не менее шести лет и рейтингом в профиле вождения от 42.

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