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Рост интернет-торговли подстегнул спрос на грузовые перевозки на Юге России — «Авито Услуги»

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменились спрос, предложение и тарифы на рынке грузоперевозок с начала года на юге России. По данным «Авито Услуг», в августе 2024 г. спрос на услуги в сфере коммерческих грузоперевозок в России увеличился на 59% по сравнению с январем 2024 г. года. Среди ключевых драйверов роста — ускорение процессов импортозамещения, изменение логистических цепочек, развитие рынка продуктового ритейла и электронной торговли, ограниченная пропускная способность железных дорог. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Быстрее всего рос интерес к грузовым автоперевозкам на Юге России. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, в каких южных городах наиболее востребованы грузовые перевозки и как изменились с начала года спрос, предложение и цены на такие услуги.

В августе 2024 г. спрос на все виды грузоперевозок в Краснодаре вырос на 40% по сравнению с январем текущего года. Отдельно интерес к перевозкам по городу за девять месяцев увеличился на 65%. Активизация спроса на такую доставку связана, в том числе, с развитием электронной коммерции. Краснодар — один из крупнейших городов Краснодарского края по оборотам продаж на маркетплейсах: объемы перевозок в распределительные центры стабильно растут.

За девять месяцев текущего года спрос на междугородние перевозки в Краснодаре вырос на 39%. Это связано в том числе с развитием промышленного производства в регионе: количество предприятий Краснодарского края за последние пять лет увеличилось вдвое, этим компаниям нужна оперативная доставка по России.

В августе 2024 г. спрос на все виды грузоперевозок в Ростове-на-Дону увеличился на 53% по сравнению с январем этого года. Отдельно интерес к перевозкам по городу вырос на 79% за аналогичный период. Драйверами роста стало развитие рынка продуктового ретейла и e-commerce: в 2024 г. объем интернет-торговли в Ростовской области вырос в 1,5 раза.

Спрос на грузовые автоперевозки опережает предложение, тем не менее количество объявлений на платформе «Авито Услуги» от исполнителей, оказывающих такие услуги, растет. За девять месяцев 2024 г. в Краснодаре и Ростове-на-Дону коммерческое предложение по перевозке грузов увеличилось на 19% и 36% соответственно.

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