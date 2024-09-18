Средний заработок блогеров по программе «Единый оффер» составит более 125 тысяч рублей

Видеоплатформа NUUM подвела итоги первых двух недель работы программы «Единый оффер», которая позволяет блогерам вернуть доходы, аналогичные монетизации на YouTube в 2021 г. Об этом CNews сообщили представители NUUM.

Программа вызвала большой интерес среди авторов контента: за первые две недели 255 блогеров подали заявки на участие. После прохождения проверок доходов и качества показателей вовлеченности, 43 блогера были одобрены и подключены к программе. Совокупная аудитория этих участников превышает 18 млн подписчиков. В среднем, количество подписчиков среди подавших заявки варьируется от 500 тыс. до одного млн.

Наиболее популярными категориями контента среди участников программы стали: игры, развлечения, лайфстайл и образование.

Средний ежемесячный доход блогеров, подключившихся к «Единому офферу», составит более 125 тыс. руб. Этот доход рассчитан на основании регулярных публикаций и выполнения условий программы, включая кросспостинг и эксклюзивный контент для платформы NUUM.

«Мы очень рады, что «Единый оффер» оказался востребованным среди блогеров. Программа помогает не только вернуть прежние доходы, но и предоставляет новые возможности для их роста и стабильности», — сказала генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

«Единый оффер» – это предложение для блогеров, которое в зависимости от количества подписчиков, просмотров и регулярности выпуска контента, рассчитывает заработок креатора через партнерскую программу NUUM. Авторы смогут получать от 10 до 200 тыс. руб. за одно видео, что повысит их мотивацию к созданию качественного контента.

Компания NUUM планирует продолжать развивать программу и расширять возможности монетизации для авторов контента, привлекая все больше участников.