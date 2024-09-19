МТС: комплекс «Абзаково» вошел в топ-10 самых посещаемых горных курортов России летом 2024 года

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Посещаемость ГЛК в отдельных регионах выросла более чем в полтора раза. Больше трети путешественников приезжали на курорты с ночевкой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, интерес к отдельным ГЛК в летний период рос заметно быстрее. Так, комплекс «Абзаково» летом 2024 г. посещали в два раза чаще, чем в прошлом теплом сезоне. ГЛК «Абзаково» также вошел в десятку наиболее популярных горных направлений лета 2024 г. – на него пришлось 2% от общего турпотока на горнолыжные комплексы России.

После «Абзаково» по динамике роста интереса к ГЛК идут комплексы Сочи – там годовой прирост визитов летом составил 70%. В тройку лидеров по росту популярности также вошли «Архыз» в Карачаево-Черкесии (+36%). В целом популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. Аналитики МТС Travel отмечают, 66% всех летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня.

Большую часть визитов на ГЛК летом 2024 г. совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живет поблизости).

«Горнолыжные курорты, расположенные вблизи Магнитогорска и Миасса, активно развивают свою инфраструктуру и предлагают посетителям круглогодичный отдых. Это способствует росту привлекательности комплексов как у южноуральцев, так и иногородних гостей, которые выбирают эти направления не только для активного спорта в зимний сезон. Широкий выбор мест размещение и расширение номерных фондов также способствуют увеличению продолжительности отдыха», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.