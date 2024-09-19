В подмосковных Мытищах ускорился мобильный интернет

Инженеры «МегаФона» запустили новые и модернизировали прежние базовые станции в одном из крупнейших городов Московской области и его окраинах. Сотни тысяч жителей Мытищ и поселков округа через просмотр фильмов и скачивание файлов уже ощутили выросшую в среднем на 60% скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону действия базовых станций вошли не только жилые районы Мытищ, но и школы, музей Метровагонмаша, конный центр, храмы и другие социальные объекты. Равномерное покрытие и высокую скорость рядом с этими локациями обеспечивают высокочастотные диапазоны стандарта 4G, включая LTE-2600.

Также инженеры «МегаФона» запустили базовые станции во множестве деревень и поселков городского округа Мытищи: Фелисово, Михалево, Румянцево, Протасово, Грибки, Большая Черная, Ларево и других. В самих поселениях оборудование поддерживает низкочастотные диапазоны GSM-900 (2G) и LTE-800 (4G), что позволяет охватить сетью больше территорий, обеспечивая по всей зоне качественную голосовую и мобильную связь.

«В городском округе проживает больше 300 тыс. человек, и каждому из них важно оставаться на связи круглосуточно. При выборе локаций для строительства базовых станций мы учли множество факторов, включая плотность числа жителей ближайших населенных пунктов и нагрузку на сеть, чтобы использовать все возможности современного оборудования. Это позволило нам увеличить максимальную скорость мобильного интернета до 585 Мбит/с», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

«МегаФон» продолжает работать над улучшением сети в Подмосковье, в том числе и дальнем. Уже более 700 тыс. жителей области за пределами Центральной кольцевой автодороги получили доступ к более высоким мобильным скоростям. Качество связи повысили и в крупнейших округах региона — Одинцово и Раменское.