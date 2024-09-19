«Вывоз ненужных вещей» на регпортале стал интерактивным

Теперь на странице цифрового сервиса можно быстро и легко находить ближайшие пункты сбора вторсырья с помощью специальной карты. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис “Вывоз ненужных вещей” работает на региональном портале Подмосковья чуть меньше месяца. За это время оформлено свыше 200 заявок на вывоз старой мебели, сантехники и других бытовых предметов. Теперь сервис дополнили интерактивной картой. На ней можно найти 668 точек приема небольшого вторсырья, вывоз которого заказать нельзя», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на главной странице портала госуслуг Подмосковья в разделе «Сервисы». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать предмет для вывоза, указать адрес, подходящие дату и время, а также добавить контакты.

Если не удалось найти нужный предмет в перечне для вывоза, можно использовать интерактивную карту: найти на ней ближайший пункт сбора вторсырья и отнести туда вещи самостоятельно. Таким образом получится избавиться от текстиля, пластика, батареек и даже автомобильных шин.