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Okkam и «МТС Ads» запустили сервис медиапланирования Samba

Группа компаний Okkam запустила сервис медиапланирования Samba. Продукт адресован представителям малого и среднего бизнеса, а также небольшим рекламным агентствам, для которых традиционно были закрыты большие бюджеты ТВ, радио или наружной рекламы. Новый софт работает в формате self-service: отталкиваясь от желаемого гео, бюджета и задач, пользователь самостоятельно проходит весь путь от медиапланирования до запуска кампании. У продукта нет тарифов или подписки. Весь бюджет пользователь тратит только на рекламу.

Партнером проекта выступила рекламная вертикаль MTC — «МТС Ads». С помощью предиктивных моделей, использующих агрегированные обезличенные данные Big Data МТС, Samba поможет спланировать рекламную кампанию и оценить ее эффективность.

Клиенты Samba смогут загрузить рекламные креативы, пройти модерацию, запустить рекламную кампанию в офлайн- и онлайн-каналах в едином кабинете и легко перераспределять бюджеты между каналами без необходимости вести документооборот с десятками площадок.

Юрий Лысенко, управляющий директор по цифровой трансформации Okkam, сказал: «Малые и средние рекламодатели все еще тратят 47% рекламных бюджетов на диджитал-рекламу, хотя ее эффективность заметно снизилась. Мы соединили возможности, которые дают большие данные МТС и многолетний опыт Okkam, в планировании и закупке медиа, чтобы облегчить доступ МСБ к рекламным каналам, которые раньше казались сложными и дорогими. Клиент Samba за пять минут посчитает медиаплан под свои цели и бюджет, а дальше сможет закупить его самостоятельно или реализовать кампанию с помощью Okkam под ключ в едином и удобном интерфейсе».

Елена Мельникова, вице-президент по рекламному бизнесу МТС, отметила: «МТС Ads» обладает большой экспертизой в сфере малого и среднего бизнеса, в портфеле компании есть успешный продукт для МСБ — «МТС Маркетолог». Мы видим запрос клиентов на быстрый рост и на новые форматы продвижения, которые помогут им построить знание и увеличить охваты. У малого бизнеса нет экспертности в работе с медийной рекламой, а специалисты этого профиля стоят дорого. Поэтому мы решили объединить свой опыт работы с малым и средним бизнесом и экспертизу Okkam в медиапланировании, чтобы дать возможность рекламодателям расти и эффективно использовать новые для них каналы».

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