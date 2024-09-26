В Мурманской области вырос спрос на виртуальные рабочие места для удаленной работы

Цифровая экосистема МТС проанализировала закупки российскими компаниями виртуальных рабочих мест (VDI) в облаке MWS. Во II квартале 2024 г. спрос на такие решения вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мурманская область вошла в число регионов, где сервис для организации удалённых рабочих мест наиболее востребован. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в число лидеров по уровню использования виртуальных рабочих мест в облаке вошли Свердловская, Астраханская, Нижегородская, Челябинская и Мурманская области.

VDI позволяют компаниям создавать для своих сотрудников виртуальные компьютеры в облаке. Работники могут подключаться к ним по специальным каналам связи из любой точки страны. При этом все данные, с которыми работают сотрудники, остаются в защищенном периметре облака, что позволяет минимизировать утечки данных и повышает надежность ИТ-систем компании. Также VDI позволяет сотрудникам компании работать с программами, которые требуют больших вычислительных мощностей, без необходимости закупать дорогостоящее оборудование, так как все вычислительные процессы происходят в облаке.

Чаще всего виртуальные рабочие места используют компании из сферы ритейла. На них приходится 28% клиентов MWS, использующих данный продукт. Еще 20% компаний представляют сферу информации и связи. Технология также пользуется популярностью у предприятий из финансовой и страховой отраслей, логистики и обрабатывающей промышленности.

Сильнее всего спрос на VDI вырос в сфере обрабатывающей промышленности – более чем в пять раз, следом идет ритейл – прирост в 2,7 раза. В 2,1 раза выросло потребление виртуальных рабочих мест в облаке MWS в сфере информации и связи.

«Виртуальные рабочие места – это неотъемлемая составляющая любого динамично развивающегося бизнеса. Они позволяют компаниям увеличить сохранность данных за счет размещения их в защищенном периметре облака. Кроме того, такое решение способствует повышению мобильности сотрудников, предоставляя возможность безопасного доступа к рабочим файлам при удалённой работе или в командировке», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.