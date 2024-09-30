41% россиян более 5 раз в день заходят в мессенджеры

На смартфонах россиян в среднем установлено 16 мобильных приложений, однако далеко не все из них используются каждый день. Какие приложения – самые популярные, и по сколько раз в день жители нашей страны заходят в мессенджеры, социальные сети, почту и приложения мобильных банков – в новом исследовании компании «Ингосстрах» и Аналитического центра НАФИ. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Подавляющее большинство россиян (85%) пользуются смартфоном более одного часа в день. Треть россиян (31%) имеют около одного-двух часов экранного времени ежедневно, четверть (24%) проводят за смартфоном от трех до четырех часов в день, еще треть (30%) пользуются своим гаджетом более четырех часов ежедневно.

Самые заядлые пользователи – молодые люди до 24 лет, среди них почти каждый второй проводит за смартфоном более четырех часов в день (48%). Также чаще других подолгу сидят за телефоном неработающие россияне и женщины (36% и 35% соответственно).

Анализ частоты пользования приложениями для разных задач позволил выявить самые востребованные. В этот список вошли: мессенджеры для общения с друзьями, родными и коллегами. Ими каждый день пользуются 84% россиян (например, WhatsApp, Telegram и другие); приложения для просмотра новостей (например, Telegram, «Дзен» и другие – каждый день ими пользуются 77% жителей России); социальные сети (например, VK, «Одноклассники» и другие – 70% россиян пользуются ими каждый день); приложения для просмотра видео (например, RuTube, YouTube, TikTok, «VK Видео» и другие – 64% россиян пользуются ими каждый день); приложения банков. 62% россиян пользуются приложениями мобильных банков каждый день; приложения электронной почты (например, Mail.ru, Outlook и другие – 55% россиян пользуются ими каждый день).

Также ежедневно востребованными, но в меньшей степени, являются мобильные игры и стриминги. Ими ежедневно пользуются 41% и 35% жителей России соответственно. Каждый четвертый пользуется каждый день сервисами навигации (24%), а каждый пятый – приложениями для онлайн-покупок (20%).

Другие приложения, в том числе для здоровья, отслеживания движения общественного транспорта, планировщики задач, приложения страховых компаний, каршеринга, аренды самокатов и прочие россияне используют от случая к случаю, по одному или несколько раз в неделю (подробнее см. в таблице 3).

В отношении ежедневно востребованных приложений периодичность пользования ими в течение одного дня различается, однако чаще всего пользовательское поведение предусматривает один-два захода в сутки, реже три-четыре захода. Исключение составляют только мессенджеры, которые россияне используют как для деловой коммуникации, так и для дружеского общения.

Так, почти половина россиян (41%) заходят в мессенджеры более пяти раз в день: 17% – от пяти до 10 раз в день, 7% – от 11 до 20 раз, 16% – более 20 раз в день.

Алексей Романов, директор департамента электронной коммерции компании «Ингосстрах»: «Цифровизация является одной из стратегических целей “Ингосстраха”. Любой бизнес должен идти в ногу со временем, адаптируя процессы под текущие потребности рынка. Мы активно развиваем наш сайт и мобильное приложение, чтобы сделать страхование более простым, доступным и удобным. Наши клиенты могут оформить полис, заявить о страховом случае, записаться к врачу по ДМС или связаться с поддержкой и все это дистанционно».

Методология: всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в августе 2024 г.; опрошены тысяча человек; выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.