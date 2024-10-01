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В «ЮKassa» обновили раздел аналитики

«ЮKassa» улучшила аналитику платежей в личном кабинете. Обновления помогут лучше понимать поведение покупателей и принимать правильные управленческие решения. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Раздел аналитики популярен у пользователей, мы регулярно получаем обратную связь или вопросы по его функционалу. Обновленный сервис поможет еще лучше организовать работу с данными в личном кабинете. Теперь все ключевые показатели будут доступны на стартовом экране, а дополнительные — всего в пару кликов», — сказал менеджер по продуктам «ЮKassa» Виктор Будашов.

В обновленном разделе изменился внешний вид графика — анализировать данные стало удобнее и с компьютера, и с телефона. Кроме того, среди ключевых показателей теперь есть сумма комиссий, ее можно сравнить с выручкой или средним чеком и проследить динамику всех важных значений в сравнении с предыдущими периодами. В деталях платежей можно в наглядном формате диаграмм увидеть, какие способы оплаты или платежные системы самые популярные у покупателей. Отображение диаграмм можно настроить по сумме платежей и по количеству операций.

Обновленная аналитика станет доступна всем пользователям личного кабинета «ЮKassa» до конца 2024 г.

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