В облаке Nubes появилась операционная система Astra Linux

«Группа Астра» и Nubes обеспечили доступ к операционной системе Astra Linux (версия 1.7) в облачной инфраструктуре провайдера. Об этом и других направлениях взаимодействия компании договорились, подписав соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специалисты Nubes создали шаблон Astra Linux, а команда «Группы Астра» будет заниматься ее оптимизацией, обеспечивать техническую поддержку и оказывать заказчикам содействие в ее обслуживании. Клиентам будет доступен спектр тарифов с помесячной и ежегодной схемами оплаты, и они смогут в любое время менять количество и состав лицензий на ОС.

Astra Linux — российская платформа для решения широкого спектра задач: от стандартной офисной работы до создания защищенных инфраструктур любого масштаба и обработки данных различной степени конфиденциальности. Продукт включен в реестр отечественного ПО и сертифицирован ключевыми регуляторами рынка.

Облако Nubes соответствует всем требованиям федерального закона о персональных данных, а также стандартов защиты данных платежных карт PCI DSS 4.0 и безопасности финансовых операций ГОСТ 57580. Решение развернуто в собственном московском ЦОДе вендора, имеющего уровень надежности Tier3, и обладает инструментами защиты от DDoS-атак, сканирования IP-адресов, сбора и анализа логов.

«Появление Astra Linux в нашем облаке — важное событие для компании. Эта операционная система сегодня наиболее востребована среди заказчиков из самых разных сегментов и отраслей, так как ее отличает не только мощный функционал, но и повышенный уровень безопасности. Возможность оплаты по подписке сделает ее доступнее для наших клиентов. Кроме того, они смогут более гибко управлять своими ресурсами», — отметил генеральный директор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко.

«Создание облачных решений — одна из стратегически значимых задач «Группы Астра». Наши разработчики активно развивают собственные продукты в этом сегменте, в то же время мы открыты для сотрудничества с коллегами, особенно с ведущими российскими cloud-провайдерами. Мы рады, что компания Nubes стала нашим партнером: ее ценности и миссия нам очень близки», — сказала директор департамента по работе с сервис-провайдерами «Группы Астра» Любовь Галкина.