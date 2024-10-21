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«МегаФон» расширяет покрытие 4G в Алтайском крае

Около 57 тыс. жителей Алтайского края получили высокоскоростной мобильный интернет и качественную связь «МегаФона». Оператор модернизировал существующее телеком-оборудование еще в 10 населенных пунктах края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Доступ к мобильной связи 4G получили жители Кулунды, Барановки, Шипуново, Степного Озера, Светлоозерского, Маралихи, Благовещенки, Голухи, Ложкино и Змеиногорска. Среди этих населенных пунктов есть, как крупные, где проживает более 10 тысяч человек, так и малые. Например, в селе Ложкино Целинного района насчитывается всего пятьсот жителей. Инженеры «МегаФона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру, активировав высокочастотное оборудование, благодаря которому увеличилась скорость мобильного интернета и площадь покрытия сети 4G.

В числе преимуществ связи четвертого поколения, которыми будут пользоваться местные жители: обмен информацией, быстрый и без прерываний, просмотр кинофильмов в высоком качестве, корректная работа цифровых, в том числе государственных сервисов, использование мультимедийных приложений, а также технологии VoLTE с чистым звуком и мгновенным соединением.

Модернизация вышек закономерно приводит к увеличению трафика, который генерируют местные жители. К примеру, в поселке Кулунда, где прошло обновление пяти станций, за август и сентябрь 2024 г. объем передаваемой и получаемой информации составил 375 ТБ, что равноценно просмотру абонентами 93 тыс. фильмов в высоком качестве.

«С начала года модернизация сети оператора затронула треть районов края. В их числе Краснощековский, Бийский, Красногорский, Каменский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский и другие. По сравнению с прошлым годом интернет-трафик на обновленных территориях вырос на 22%, а голосовой примерно на 4%. Часть работы велась совместно с региональным министерством цифрового развития, цель которой обеспечение малонаселенных и труднодоступных поселений качественной связью», — сказала директор «МегаФона» в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.

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