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В приложении для артистов «Звук Студио» появился SMM-ассистент на базе GigaChat

Теперь у музыкантов будет больше времени для творчества — в приложении «Звук Студио» стал доступен SMM-ассистент, который с помощью нейросетевой модели GigaChat пишет посты для социальных сетей, адаптируя их под стилистику аккаунта артиста. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук».

Настроить SMM-ассистента можно в приложении «Звук Студио» в разделе «Инструменты». Артист сам выбирает, о чем написать пост. Например, искусственный интеллект поможет анонсировать новый релиз, презентовать клип или призвать проголосовать за исполнителя в конкурсе.

После того, как текст поста будет готов, музыкант может добавить к нему фото или видео и опубликовать материал в социальных сетях.

Катя Комиссарова, директор по развитию приложения «Звук Студио»: «Мы в HiFi-стриминге «Звук» постоянно расширяем стратегию по развитию и поддержке творчества, предоставляя артистам новые технологичные инструменты для общения со своей аудиторией. Иногда музыкантам бывает сложно найти время на регулярный постинг в социальных сетях, в то время как фанаты ждут обновления контента. Теперь эта проблема решена — ИИ-сервисы, которые есть в приложении, помогут исполнителям создавать контент для поддержания постоянного контакта со своей аудиторией».

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