Электроточилки и умные подушки: «Мегамаркет» выяснил, какие необычные товары покупают россияне

«Мегамаркет» проанализировал, какие необычные гаджеты покупали россияне на маркетплейсах с января по сентябрь 2024 г. Наибольший интерес среди пользователей вызвали умные подушки, LED-маски для лица, антигравитационные увлажнители и портативные фотопринтеры. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Так, за год продажи портативных кофемашин выросли в 25 раз. Также набрали популярность антигравитационные увлажнители воздуха — необычные девайсы с оптическим эффектом изменения движения капель воды.

Инновационные устройства также набирают обороты по продажам. С января по сентябрь 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. продажи LED-масок выросли на 131%, а умных ушных палочек — на 132%. Чаще всего эти товары покупают зимой. С наступлением учебного года стал популярен другой девайс — электрические точилки: больше всего в 2024 году их покупали в августе, накануне старта учебного сезона.

Параллельно с желанием шагнуть в будущее наблюдается и тренд на ретро. Пленочные фотоаппараты, аудио- и видеокассеты и принтеры для фотопечати снова на пике популярности. Так, продажи портативных фотопринтеров в 2024 г. выросли почти в два раза, а пленочных фотоаппаратов — в шесть раз.