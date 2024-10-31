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VK продлевает срок подачи заявок на грантовую программу для видеоблогеров

VK по просьбам видеоблогеров, претендующих на получение гранта от компании, продлевает прием заявок на грантовую программу еще на неделю. Теперь все, кто не успел собрать и оформить необходимые документы, смогут сделать это до 12 ноября. Об этом CNews сообщили представители VK.

Специальная грантовая программа для видеоблогеров стартовала 15 октября. Ее общий фонд превышает 100 млн руб. В программе может принять участие любой пользователь «ВКонтакте» и получить до пяти млн руб. на реализацию своего видеопроекта. Для этого автору необходимо подать заявку на грант и описать свою идею образовательно-развлекательного горизонтального видео длительностью от 10 минут.

Тематика может быть любой – от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии – главное, чтобы она не нарушала правила площадки и российское законодательство. Помимо этого, контент должен носить нерекламный характер, а сообщество заявителя не должно содержать преимущественно коммерческого контента.

Заявителю нужно иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус ИП, вести открытое сообщество «ВКонтакте» от одной тыс. подписчиков. Подробные правила участия опубликованы на сайте «VK Гранты».

На 31 октября подано более 600 предварительных заявок. Среди потенциальных участников оказалось больше всего авторов тематик образование, хобби и творчество, путешествия и отдых, гейминг и культура. Большинство заявителей — из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижегородской области и Краснодарского края.

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