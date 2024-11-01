Владельцы более 30 тыс. частных домов в Красноярском крае и Хакасии получат доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»

В 2024 г. «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и подключил к цифровым услугам 17,6 тыс. домовладений в населенных пунктах Красноярского края и Хакасии. В ближайшие месяцы оптикой будут охвачены еще 13 тыс. объектов индивидуального жилья. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «По объемам строительства ВОЛС и динамике подключения новых абонентов в массовом сегменте команда Красноярского филиала превзошла себя. Если в прошлом году наши сервисы “зашли” в 17,5 тыс. частных домов региона, то в этом году мы планируем подключить уже более 30 тысяч таких объектов в 78 крупных и малых поселениях».

Компания развивает оптическую инфраструктуру в частном секторе за счет собственных инвестиционных средств. Подключение и техническое обслуживание клиентов ведут специалисты, работающие в сервисных центрах «Ростелекома». В частности, узловые пункты находятся в Лесосибирске, Ачинске, Боготоле, Енисейске, Абакане, Черногорске, Саяногорске и многих других городах.

На базе проводного высокоскоростного интернета «Ростелеком» предоставляет услуги и цифровые решения, среди которых каждый пользователь сможет найти для себя самые нужные. Например, чтобы дистанционно контролировать безопасность родных и сохранность имущества, провайдер предлагает систему уличного и домашнего видеонаблюдения.