МТС разогнала мобильный интернет для смоленского музея-квартиры Твардовского

МТС, цифровая экосистема, запустила сеть LTE на улице Твардовского в Смоленске. В результате проведенных работ в юго-западной части города улучшилось качество голосовой связи, а скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на улице Твардовского, в районе которой находится музей Александра Твардовского. Это позволит хранителям во время экскурсий использовать сайт музея, включать аудио- и видеозаписи из сети, а также развивать цифровой интерактив с посетителями и другими музеями, которые посвящены творчеству поэта.

«Смоленск входит в Топ самых посещаемых городов Центральной России, туристы бывают не только в таких популярных местах, как Смоленская крепость, Лопатинский сад, набережная Днепра, но и в небольших музеях. Музей-квартира Александра Твардовского находится немного в стороне от главных улиц, но мы учли туристический интерес и увеличили скорость мобильного интернета для этой локации. Теперь в музее будут быстро считываться «Пушкинские карты» для школьников и студентов, можно по приходу купить билет на сайте, и конечно же, прослушать отрывки из «Василия Теркина» в онлайн-библиотеке «Строки», — сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.