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Сбербанк и резидент «Сколково» вывели на рынок ИИ-решение для создания систем лояльности

Разработка компании Benefitty, резидента «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), позволяет МСП создавать умные системы лояльности. Она доступна для запуска через сайт Benefitty.ru, а также интегрирована в отраслевое решение «Мой розничный бизнес» для клиентов сферы торговли, услуг, а также ресторанов и кафе. Искусственный интеллект подберет самые эффективные настройки программы лояльности и автоматически рассчитает выгоду от внедрения. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Для подключения необходимо перейти по ссылке из личного кабинета в интернет-банке «СберБизнес», подтвердить предложенные настройки и подключить кассу. Малый бизнес получает собственную программу лояльности на уровне федеральной ритейл-сети, не вкладывая в разработку средства и не привлекая дополнительные ресурсы.

Павел Гудков, заместитель председателя правления по финансовой поддержке и технологической экспертизе Фонда «Сколково»: «Решение BenefittY прошло серьезный конкурсный отбор и получило грантовую поддержку от Фонда “Сколково”. Его массовое внедрение позволит существенно повысить эффективность для малого бизнеса и оптимизировать затраты. Сотрудничество крупнейшего финансового института с нашим стартапом – это образец системного внедрения инноваций, которые повышают эффективность бизнеса и несут пользу потребителям».

Что получает бизнес

Умная программа лояльности в цифровом виде – накопления и бонусы, скидки, акции, предложения на праздники. Работает прямо на кассе по цифровой карте или по номеру телефона. Никаких бумажных анкет и пластика. Строго в соответствии с законодательством России.

Готовое мобильное приложение создает поток новых клиентов и возможность коммуникации с существующими решениями.

ГЕО таргетинг – пуш-извещения об акциях, мероприятиях, спецпредложениях в радиусе 500 м.

Собранная клиентская база, которая надежно защищена и доступна для коммуникаций.

Евгений Титаренко, основатель BenefittY: «Зная все проблемы малого бизнеса, мы обеспечили для нашего решения минимальную стоимость на рынке. Это не безвозвратные расходы, а фактически инвестиции в прибыль. Подключив BenefittY, бизнес привлекает больше клиентов и выгодно выделяется среди конкурентов. В среднем бизнес получает приток новых клиентов до 7%, увеличение среднего чека до 12%, количества покупок на клиента до 8%, а чистой прибыли до 7%. На фоне растущей конкуренции такой инструмент дает бизнесу больше возможностей для роста».

BenefittY для покупателей – это рекомендательный сервис, представленный в виде мобильного приложения и мини приложения во «ВКонтакте». Общий охват более 60 млн человек по всей России. Помогает покупателям хранить карты лояльности в цифровом виде, видеть информацию о торговых точках, оставлять фото- и видео-отзывы, а также информирует обо всех скидках, акциях, предложениях и событиях продавцов, опираясь на потребительские предпочтения.

Компания BenefittY ведет работу по интеграции функционала в банковские сервисы, чтобы клиенты банков могли: хранить карты лояльности в цифровом виде, выпускать новые карты онлайн в 2 клика, видеть баланс бонусных баллов, менять бонусы разных продавцов; применять программы лояльности ритейла автоматически вместе с платежом любой банковской картой или через СБП (в том числе посредством смартфона) без необходимости предъявления на кассе карты лояльности продавца; получать только персональные предложения, основанные на покупательском профиле клиента; оставлять чаевые по пуш-уведомлению, без необходимости сканирования QR-кода.

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