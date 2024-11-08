CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций

Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций выросла в два раза с начала сентября. Благодаря обновленным алгоритмам просмотры в блоке с другими рекомендуемыми видео в открытом плеере выросли на 80%.

Новая система построена на основе гибридной модели рекомендаций. Она анализирует содержание контента — жанр, динамику, качество видео. А также «сигналы» от пользователей — просмотры, лайки, комментарии, досматриваемость роликов и время, когда видео смотрят чаще всего. Алгоритмы рекомендаций «VK Видео» показывают пользователям именно тот контент, который они с наибольшей вероятностью посмотрят и оценят.

В системе рекомендаций «VK Видео» действует механизм Discovery, который позволяет выводить пользователей из «рекомендательного пузыря». Он предлагает новых авторов или новые тематики. Это создает баланс между знакомым и новым контентом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: