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Студентка из ТИСБИ разработала приложение для изучения математики через фильмы и мемы

Магистрантка Университета управления ТИСБИ Алла Доронина разработала web-приложение для школьников, где математические формулы и правила объясняются через персонажей фильмов, сюжеты сериалов и популярные мемы. Дроби описываются через перчатку Таноса, геометрические фигуры – через хоккейную экипировку, а сложные формулы – через понятные подросткам жизненные ситуации. Выпуск продукта на рынок запланирован на конец 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ТИСБИ.

Идея возникла, когда Алла Доронина работала репетитором. Во время занятий она заметила, что школьники средних классов часто не понимают материал из учебников, но хорошо воспринимают его через примеры из повседневной жизни. «Когда начинаешь объяснять через примеры из их жизни — все меняется. Например, подобие треугольников стало понятнее через хоккейную экипировку», — сказала автор проекта. Ранее проект прошел акселерационную программу ТИСБИ, где занял второе место, а затем получил грант в миллион рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап».

В приложении математические концепции объясняются через образы из популярной культуры. Например, тема «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» раскрывается через перчатку Таноса из вселенной Marvel: перчатка символизирует знаменатель, который остается единым для обеих дробей, а камни бесконечности представляют различные числители.

На текущий момент в приложении доступны пять тем по математике. Команда разрабатывает собственный образовательный контент при участии профессиональных репетиторов. Часть материалов находится на стадии доработки и пока не опубликована на платформе.

В проект внедряется технология искусственного интеллекта. По замыслу разработчиков, пользователи смогут задавать вопросы и получать краткие ответы с использованием отсылок к книгам, фильмам и современной культуре. Полные версии тем будут доступны в соответствующих разделах предметов.

Над проектом работает команда из пяти человек: разработчики, веб-дизайнер и маркетолог под руководством Аллы Дорониной, которая является генеральным директором компании. Средства гранта направлены на разработку приложения, создание дизайна и проведение маркетингового исследования.

Приложение уже прошло первичное тестирование на группе из пяти человек, включая учеников Аллы Дорониной. В ближайшее время планируется официальное тестирование с фокус-группой. Команда также создала прототип в Figma и провела маркетинговое исследование.

После завершения работы над проектом команда планирует начать сотрудничество со школами. «Работа с образовательными учреждениями имеет свои сложности, и мы планируем налаживать контакты со школами, когда продукт будет практически готов», — сказала Алла Доронина.

Алла Доронина, получившая степень бакалавра по управлению бизнесом, специально поступила в магистратуру ТИСБИ по направлению «Бизнес-информатика» для углубления знаний в ИT-сфере. Университет управления ТИСБИ продолжает поддерживать проект, оказывая консультации по юридическим и экономическим вопросам. «Я могу с любым вопросом прийти к преподавателям или в центр студенческого предпринимательства и знаю, что мне всегда помогут», — сказала руководитель стартапа.

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