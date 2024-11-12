«Авито»: более половины россиян совершают импульсивные покупки во время шопинга

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они планируют непродовольственные покупки. Выяснилось, что 60% респондентов совершают импульсивные покупки несмотря на заранее составленные списки, чаще всего — в 47% случаев — при выборе одежды или обуви. Абсолютное большинство опрошенных (61%) узнают о новых поступлениях из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Исследование проводилось среди 10 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 лет.

В среднем россияне покупают непродовольственные товары трижды в месяц. При этом женщины делают это чаще мужчин — около четырех раз в месяц.

Самые активные возрастные группы, которые приобретают непродовольственные товары два или три раза в неделю — это россияне в возрасте от 18 до 24 лет (19%), от 25 до 34 лет (20%) и от 35 до 44 лет (18%). Люди 55-64 лет чаще других (22%) совершают такие покупки раз в месяц.

Почти четверть россиян (23%) во время шопинга всегда следуют заранее составленному списку, но 60% опрошенных совершают импульсивные покупки несмотря на его наличие. Такое потребительское поведение особенно выражено среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (63%), 35-44 лет (62%) и 45-54 лет (62%). Также 16% опрошенных отдают предпочтение спонтанному шопингу, поэтому не планируют покупки заранее. Чаще всего россияне делают импульсивные покупки при выборе одежды и обуви (47%), товаров для красоты и здоровья (42%), подарков (37%).

В каких товарных категориях вы чаще всего совершаете импульсивные покупки?

Во время шопинга больше половины россиян (52%) готовы потратить до 10 тыс. руб. за один раз. Также 19% респондентов рассчитывают на сумму до 20 тыс. руб., а 8% – до 30 тыс. руб. В среднем опрошенные готовы планировать покупки на сумму до 15 тыс. руб.

«Мы видим, что число пользователей, которые предпочитают онлайн-шопинг, практически сравнялось с количеством тех, кто посещает торговые точки в офлайне. Так, 47% россиян совершают покупки на маркетплейсах и классифайдах, в то время как в торговые центры ходят 52% респондентов. За аудиторией идут и бренды, по этой причине они увеличивают количество точек касания пользователей с ключевым сообщением бизнеса. Такую динамику мы видим и на нашей площадке. Например, за десять месяцев инвестиции брендов из категории «Одежда и обувь» в медийную рекламу на «Авито» выросли на 470% год к году, из сегмента «Красота и здоровье» — на 346% за аналогичный период», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«Согласно исследованиям компании, каждый четвертый россиян используют площадки вроде «Авито» для продажи вещей, ставших со временем ненужными. Для 31% респондентов такими чаще всего становятся одежда и обувь, еще для 30% — домашний декор, у 24% — кухонные гаджеты и спортивные товары. Быстрее найти вторую жизнь таким вещам можно на распродажах онлайн-платформ: товары, участвующие в них, получают дополнительные охваты. Так, например, в течение июньской распродажи на «Авито» ассортимент в категории «Электроника» преимущественно смотрели именно у частных продавцов «с рук» — предложения в ресейле получили на 33% больше просмотров, чем новые», — сказал Алексей Гевлич, директор по стратегии и развитию «Авито Товаров».