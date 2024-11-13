Более половины россиян принимают решение о покупке благодаря онлайн-рекламе

Эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они взаимодействуют с предложениями брендов на площадках электронной коммерции и в соцсетях. Выяснилось, что 74% пользователей замечают рекламные объявления на этих онлайн-платформах. Из них 80% респондентов относятся к продвижению бизнесов в цифровой среде положительно или нейтрально, а 57% опрошенным баннеры помогают определиться с покупкой. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего пользователи, которые замечают рекламу в онлайне, переходят по объявлениям на классифайдах и маркетплейсах — об этом рассказали 48% опрошенных россиян. Также 30% опрошенных реагируют на баннеры в интернет-магазинах, а 28% — на объявления в соцсетях.

При этом почти половина респондентов (49%), которые видят предложения бизнеса в интернете, совершили свою последнюю покупку благодаря рекламе на классифайдах и маркетплейсах.

«Более половины респондентов, которые замечают рекламу — 54% — отметили, что объявления и баннеры на классифайдах и маркетплейсах отвечают их интересам и потребностям. Во многом это обусловлено работой рекомендательных алгоритмов площадок электронной коммерции, а также качественными пользовательскими данными. Например, историей покупок, просмотров страниц и добавлений в корзину. Мы в «Авито Рекламе» тоже делаем на этом большой фокус и развиваем технологии платформы таким образом, чтобы пользователи получали релевантные предложения от бизнеса, а бренды — максимально целевую аудиторию», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».