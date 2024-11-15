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Россияне вспоминают о забытых товарах в первые 10 минут после оформления заказа

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и исследовательская компания «Онин» выяснили, что 39% россиян забывают положить те или иные товары в корзину при покупках онлайн. Чаще всего это делает молодежь до 25 лет, периодически — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет, реже всех — россияне от 55 лет. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

О недостающих товарах молодые люди, как правило, вспоминают в первые 10 минут после оформления заказа, а россияне в возрасте 35-55 лет — при разборе пакетов с продуктами. Также нередко о забытых товарах вспоминают после получения доставки мужчины.

Жители Москвы чаще других забывают добавить в корзину фрукты, Центрального и Сибирского федеральных округовбытовую химию, Уральского округаконсервы. В Приволжье россияне чаще упускают из списка покупок овощи и зелень, а также сыры и колбасы, на Северном Кавказемолочные продукты.

Некоторые сервисы доставки, ориентируясь на запросы потребителей, предусмотрели возможность добавления недостающих позиций в корзину уже после оформления покупок. Дозаказ — один из способов получить все товары в одной доставке. Знакомы с этой опцией 40% опрошенных жителей России, 72% из них периодически используют возможность внести дополнения к своему заказу.

По данным «Купера», россияне добавляют в корзину после заказа в среднем два товара. Наибольшей популярностью опция пользуется у жителей севера и северо-запада России, Сибири, Алтая и Дальнего Востока.

В исследовании приняли участие более тысячи человек: жители Москвы и Санкт-Петербурга, жители городов населением свыше одного млн человек, жители городов населением от 500 тыс. до одного млн человек, жители городов и населенных пунктов численностью менее 500 тыс. человек. Опросы проводились среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет.

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