«МегаФон»: без кота и жизнь не та – приморцы стали внимательнее к домашним животным

Приморские любители кошек и собак активно включаются в помощь бездомным животным. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав сайты благотворительных фондов, работающих в регионе. Обезличенная статистика показывает, что трафик на ресурсы, где можно узнать о способах поддержки братьев меньших, осенью 2024 г. вырос на 33% относительно аналогичного периода 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Во Владивостоке благотворительные фонды регулярно проводят выставки-раздачи кошек и собак на условиях договора содержания. Неравнодушные жители региона на сайтах благотворительных организаций могут узнать о животных, которые ищут хозяев, способах поддержки кошек и собак, живущих в приюте, а также условиях опеки питомца. В 2024 г. максимальный интерес к зоопомощи пользователи проявляли в январе и сентябре. На эти месяцы пришлась почти четвертая часть всего тематического трафика. В теплое время года приморцы реже задумываются о поддержке животных: в апреле, июне и июле обращений к сайтам приютов становится меньше.

Осенью 2024 г. высокую динамику интереса любителей животных показал сайт благотворительного фонда «Умка» (+34%), следом идут интернет-площадки фондов «Белый кролик» (+30%) и «Зооинформ» (+22%). При этом желание помогать «хвостикам» у приморцев возникает обычно в рабочие дни, по вторникам и средам. Основная часть посетителей сайтов — это жители Приморья (78%), однако 15% трафика генерируют абоненты соседнего Хабаровского края.

Вместе с тем любители животных осенью 2024 г. стали реже знакомиться с предложениями интернет-магазинов зоотоваров. Снижение в сентябре-октябре составило 67% относительно аналогичного периода 2023 г. Исключением стали ресурсы, предлагающие средства гигиены для животных, трафик на них приморцы нарастили почти в три раза. Возможно, что в зимние месяцы владельцы собак и кошек станут чаще заходить на сайты, где можно заказать товары для своих питомцев. Традиционно около 45% годового мобильного трафика на такие ресурсы приходится на период с января по март.