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«МегаФон» обновил инфраструктуру в хакасских селах

Около 9 тыс. жителей Хакасии могут по достоинству оценить новое качество сети и уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование на действующие базовые станции в четырех поселениях республики, благодаря чему территория покрытия LTE увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы проводились в селах Бирикчуль и Бельтирское Аскизского района, Матур Таштыпского района и Советская Хакасия Боградского района. В зоне действия модернизированных базовых станций находятся жилые дома, школы и детские сады, государственные и культурные учреждения, остановки общественного транспорта, магазины, больницы и другие объекты городской инфраструктуры. Кроме того, через села Бирикчуль и Бельтирское проходят железная дорога и автомагистрали регионального значения.

«Мы понимаем, насколько актуален и социально значим мобильный интернет, особенно для жителей сельской местности. Нам важно, чтобы каждый абонент мог в любой момент сделать звонок, отправить сообщение или воспользоваться другими преимуществами LTE-сети вне зависимости от места проживания и удаленности от республиканской столицы. Введенное в эксплуатацию оборудование уже помогает почти 9 тыс. сельчан, проживающих в этих населенных пунтках, без перебоев общаться с близкими, решать бытовые и рабочие вопросы, делиться контентом и многое другое», — отметила директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Запуск в этих селах дополнительного слоя LTE, работающего в низкочастотном диапазоне, позволил распределить нагрузку сети, увеличить производительность телеком-инфраструктуры и в два раза увеличить территорию покрытия сотовой связи.

Апгрейд базовых станций также обеспечил абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«МегаФон» постоянно отслеживает работу своей инфраструктуры, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности в будущем. С начала 2024 г. жители Хакасии «прокачали» на 42% больше ГБ мобильного интернета, чем в аналогичный период 2023 г. Увеличилось на четверть и количество вызовов в сетях четвертого поколения.

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