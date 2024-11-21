Товары OBI теперь доступны на Ozon

Покупатели маркетплейса теперь могут найти на онлайн-витрине порядка 26 тыс. товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и другие товары уже доступны покупателям Ozon во всех городах присутствия OBI. Об этом CNews сообщили представители Ozon .

Теперь клиенты Ozon смогут купить товары из OBI на привычной площадке для онлайн-шоппинга с доставкой. Сейчас на онлайн-витрине Ozon доступна часть товаров из OBI, но скоро будут представлены около 90% ассортимента сети DIY-гипермаркетов, включая крупногабаритные и сезонные позиции.

Заказы будет доставлять собственная курьерская служба OBI напрямую со складов сети. При заказе до 14:00 товар привезут покупателю уже на следующий день. В будущем партнеры планируют развивать другие форматы, например, экспресс-доставку и доставку в ПВЗ.

«Один из главных трендов последних двух лет в индустрии e-commerce: наши покупатели все чаще заказывают онлайн те категории товаров, которые раньше обычно покупали офлайн — например, товары для строительства и ремонта. Так, за первые девять месяцев этого года спрос на товары категории DIY на Ozon вырос в два раза в стоимостном выражении. Выход крупной DIY-сети на маркетплейс ощутимо расширит ассортимент товаров для наших покупателей и повлияет на развитие этого сегмента рынка в целом», — сказала Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Ozon Home.

«Сотрудничество с Ozon — это важный шаг для OBI, который совпадает с началом сезона повышенного спроса. Для запуска нашего ассортимента на маркетплейсе мы выбрали один из самых подходящих периодов. Именно в конце осени-начале зимы возрастает интерес не только к DIY-товарам для ремонта и строительства, но и наблюдается спрос на сезонные покупки: снегоуборочную технику и инвентарь, елки и украшения к Новому году. Мы уверены, что старт сотрудничества станет еще одним преимуществом как для клиентов нашей компании, так и для аудитории маркетплейса», — сказал Никита Губарев, руководитель отдела электронной коммерции OBI Россия.