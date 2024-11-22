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Гигабитный интернет МТС стал доступен еще 6 тыс. семей Шуи

МТС сообщила о завершении очередного этапа подключения фиксированного интернета до 1 Гбит/с в городе Шуя Ивановской области. Благодаря развитию сети МТС более 6 тыс. квартир получили возможность подключить высокоскоростной домашний интернет.

Подключение сети с широкополосным доступом в интернет проходило в несколько этапов, работы велись в восьми районах города. В общей сложности, МТС провела оптику в более чем 40 многоквартирных домов, расположенных по улице Вихрева, Генерала Белова, Кооперативной, Свердлова, переулке Красноармейском, Милиционном, Фабричном, а также в микрорайоне Афанасьева.

Показатель в 1Гбит/с – в десять раз выше, чем скорость обычного домашнего интернета. Он позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в онлайн-игры с высокой четкостью графики, смотреть видео в 4 или 8K разрешении, загружать или скачивать большие файлы. Кроме того, мощности до 1 Гбит/с хватит для внедрения системы умного дома, объединяющей сразу несколько цифровых устройств: веб-камеры, датчики, технику в одно пространство.

«Потребности в интернет-контенте постоянно растут, впереди продолжительные новогодние каникулы, когда многие проведут время дома за общением в соцсетях, просмотром фильмов и играми. Растет число одновременно используемых в доме цифровых устройств – смартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров, которые могут транслировать IP-телевидение. Оптимальным решением для этого является домашний сверхбыстрый интернет. Воспользовавшись предложением, можно хорошо сэкономить – многие наши абоненты уже оценили пакет из домашнего интернета МТС со скоростью до 1 Гбит/с, ТВ и мобильной связью», — отметила директор филиала МТС в городе Иваново Олеся Алексеева.

Для подключения абоненту необходим Wi-Fi роутер с пропускной способностью до 1 Гбит/с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу.

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