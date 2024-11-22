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В старейшем городе Кузбасса улучшили связь и интернет

Более уверенный сигнал связи и быстрый мобильный интернет 4G стали доступны жителям и гостям Новокузнецка, из числа абонентов «МегаФона». Оператор построил новые и усовершенствовал работу действующих базовых станций в крупнейшем и старейшем городе Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры компании запустили дополнительный низкочастотный диапазон с радиусом охвата до 35 км, который позволил обеспечить широкую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала даже внутри зданий. Технические работы проводились во всех шести районах Новокузнецка. Улучшение качества связи почувствовали абоненты не только на открытой местности, но и внутри зданий, таких как бизнес-центры, кафе, театры, магазины, аптеки, поликлиники, гостиницы, школы и университеты.

«Мы провели более 100 мероприятий по модернизации оборудования, что позволило расширить покрытие сотовой сети в Новокузнецке на 1,02%. Учитывая географические особенности, рельеф и плотную многоэтажную застройку, которые затрудняют прохождение сигнала, – это хороший показатель. После апгрейда базовых станций сигнал в смартфонах стал еще более устойчивым, даже во время передвижений по городу. Горожане могут без перебоев общаться с близкими, решать бытовые и рабочие вопросы, делать покупки, пользоваться банковскими и любыми другими приложениями», - сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

Благодаря запуску новых базовых станции оператор включил в зону устойчивого LTE‑сигнала около 20 улиц частной жилой застройки и промышленный сектор в Кузнецком и Куйбышевском районах, а также сквер Воробьева и расположенные рядом с ним многоквартирные дома, учреждения и другие объекты городской инфраструктуры. Теперь абонентам стало комфортнее слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, обмениваться файлами, общаться в соцсетях и мессенджерах, учиться и работать удаленно.

Развитие телеком-инфраструктуры в Новокузнецке также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 83% они совершают в сетях четвертого поколения. За год показатели выросли на 45%.

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