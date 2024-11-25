«МегаФон»: на Ставрополье вырос спрос на онлайн-психологов

Ставропольцы в 2024 г. стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 22% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам выросло на 10%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенного объема трафика на соответствующие тематические ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии за последние 10 месяцев стал «Ясно», активность трафика пользователей которого с прошлого года увеличилась на 45%. На втором месте расположился Alter — объем трафика вырос на 26%. Тройку лидеров закрывают Zigmund.Online и YouTalk.

Чаще всего онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины. На них приходится 82% интернет-трафика этих ресурсов. При этом среди мужчин услуги популярны у молодых людей 25-34 года. Они же проявляют к психотерапии наибольший интерес. На втором месте — молодая аудитория 14-17 лет (20% трафика). Меньше всего специалисты этого профиля востребованы среди ставропольцев старше 65 лет.

«Постоянный доступ абонентов ко всем онлайн-ресурсам обеспечивает скоростной мобильный интернет. Чтобы пользователи могли всегда записаться на консультацию и оставаться на связи с экспертом, наши инженеры с начала года построили более 70 новых и модернизировали около 1000 существующих телеком-объектов. Работы проводятся в каждом городе и округе региона, в том числе, в районе аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод, а также на Кавказских Минеральных Водах. На наших курортах максимальная скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Самый высокий мобильный трафик на сайтах онлайн-психологов приходится на январь и сентябрь. Чаще всего сессии жители проводят по средам и воскресеньям.