Как сделать рекламные посты в Telegram более эффективными: исследование «Яндекса»

«Яндекс» провел исследование эффективности рекламных публикаций в телеграмм-каналах, опубликованных через «Директ». По данным исследования, среди тех, кто взаимодействует с рекламными постами, в среднем немного больше женщин, чем мужчин: 53% против 47%. Интерес к рекламным постам проявляет в основном экономически активная аудитория: почти половину переходов по рекламе в телеграм-каналах (45%) совершили подписчики в возрасте от 25 до 34 лет, еще четверть — люди в возрасте от 35 до 44 лет. На аудиторию старше 44 лет пришлось 17% переходов по ссылкам. При этом большую часть подписчиков, которые взаимодействуют с рекламой в телеграмм-каналах, можно отнести к платежеспособной аудитории: 60% таких пользователей располагают доходом выше среднего. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самой популярной среди рекламодателей оказалась тематика «Бизнес и маркетинг». В топ-10 тематик также входят «Семья и дети», «Новости и СМИ», «Интерьер и строительство», «Блоги», «Хобби и саморазвитие», «Экономика и право», «Дизайн и технологии», «Карьера», «Здоровье, фитнес, спорт». Большинство тематик в топ-10 близки друг к другу по востребованности у рекламодателей – это говорит о большом интересе к рекламе в Telegram со стороны разных сегментов бизнеса.

Время публикации существенно влияет на CTR рекламного поста. Утренние посты получают больше внимания аудитории. По данным исследования, средняя кликабельность постов, опубликованных между 5:00 и 11:00, составляет 0,24% – это на 20% выше, чем днем и на 26% выше, чем вечером или ночью.

«За первые восемь часов после публикации рекламные посты собирают 80% всех переходов по ссылкам и 60% просмотров. Статистика показывает, что важнее всего первые два часа: на первый час приходится 40% всех переходов, ко второму показатель вырастает до 50%. “Чтобы максимизировать эффективность рекламы, не стоит «перекрывать» рекламный пост органическим контентом минимум в течение часа, оптимально – в течение двух часов. Если это все-таки сделать, то такой рекламный пост соберет в среднем на 30% меньше переходов», — сказал руководитель службы разработки рекламных продуктов и инвентаря «Яндекс Рекламы» Антон Скорняков.

На эффективность рекламы влияет и количество символов в объявлении. Исследование показало, что оптимальная длина поста — до 400 символов. CTR таких публикаций в среднем составляет 0,24%. Для сравнения, CTR постов длиной от 400 до 599 символов составляет 0,21%, а от 800 до 1052 символа — 0,18%. Впрочем, более длинные объявления могут быть полезны для решения определенных задач, например, для повышения узнаваемости бренда.

Методика исследования: исследование проводилось в августе-сентябре 2024 г. методом анализа данных о переходах по рекламным объявлениям из «Директа», опубликованных в телеграмм-каналах — партнерах «Рекламной сети Яндекса».