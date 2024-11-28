УК «Альфа-Капитал» запустила интерактивный калькулятор для инвесторов

УК «Альфа-Капитал» запустила для инвесторов интерактивный калькулятор. Он позволяет оценить экономию от применения льготных режимов для инвесторов — ИИС-3 и льготы на долгосрочное владение, ЛДВ. Калькулятор доступен не только клиентам и представлен на сайте УК.

Чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо ввести сумму первоначальных инвестиций, предполагаемый срок и ожидаемую доходность. В зависимости от ставки налогообложения будут рассчитаны суммарные налоговые выплаты с полученного дохода, и наглядно показана экономия. Так, консервативный инвестор с портфелем 10 млн рублей, получая в течение пяти лет ежегодную доходность 10% годовых, должен будет заплатить государству НДФЛ в размере 793,6 тыс. рублей. Однако применяя льготы в виде ИИС-3 или ЛДВ, налоговых расходов инвестор не понесет вовсе.

С 2024 года инвесторы в России получили возможность открывать инвестиционные счета нового типа — ИИС-3. При использовании ИИС-3 инвестор может рассчитывать сразу на два налоговых преимущества: право на ежегодный вычет с суммы, а по истечении минимального срока — освобождение от НДФЛ с полученного дохода. На сайте калькулятора представлены наиболее часто задаваемые вопросы, в том числе как открыть такой счет, в какие бумаги и в какой валюте можно инвестировать и какие налоговые преимущества это дает. С помощью налогового калькулятора инвестор может наглядно оценить возможности оптимизации расходов с помощью ИИС-3. Например, инвестор, вложивший 20 млн рублей в ИИС-3 при ожидаемой доходности 20% годовых может сэкономить порядка 4 млн рублей или около 800 тыс. рублей в год.

С точки зрения налоговой оптимизации ИИС-3 может быть особенно интересен крупным инвесторам с портфелем от 15-20 млн рублей. Кроме того, столь долгосрочные инвестиции могут быть интересны и самому инвестору: как правило, на «длинных дистанциях» фондовый рынок исторически показывает рост.

«На фоне изменений в системе налогообложения доходов на рынке ценных бумаг и роста налоговой нагрузки многие инвесторы ищут варианты, чтобы оптимизировать свои расходы. Поэтому популярность инструментов, дающих возможность получать налоговые вычеты за долгосрочное владение бумагами, продолжает расти. Одним из наиболее удобных способов получения налоговых преимуществ является ИИС-3, который может помочь существенно сэкономить на налогах. С помощью нашего налогового калькулятора инвесторы могут наглядно оценить преимущества того или иного способа налоговой оптимизации», — отметил директор департамента развития продуктов и сервисов УК «Альфа-Капитал» Данила Панин. Он также заявил, что в перспективе компания планирует расширить возможности своего налогового калькулятора, дав инвесторам доступ к новым интерактивным сервисам, которые помогут принять точное и взвешенное решение при выборе вариантов инвестирования.