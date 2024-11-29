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БКС запустил первого на российском рынке голосового инвестиционного помощника

«БКС Мир инвестиций» запустил в мобильном приложении виртуального помощника «Финс». Это первый на российском рынке голосовой инвестиционный консультант, применяющий большие языковые модели (LLM). Финс моментально обрабатывает сложные запросы для формирования ответов в режиме реального времени и быстро решает задачи клиента. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Теперь инвесторы смогут круглосуточно и в любой день недели получить поддержку от помощника «Финс» по вопросам, касающимся инвестиций, рынка ценных бумаг и предложений компании. Он поможет сориентироваться в продуктах и сервисах БКС, расскажет о налогах, поделится новостями о рынке ценных бумаг, актуальных трендах и множеством других полезных данных, способствующих инвестиционному успеху.

«Мы стремимся быть в авангарде технологических инноваций и предоставлять нашим клиентам лучший сервис на рынке, — сказал Александр Головин, директор по развитию цифровой платформы «БКС Мир инвестиций». — Инвестиции в развитие искусственного интеллекта и цифровые технологии — это наш ответ на вызовы времени и стремление к непрерывному улучшению качества обслуживания».

Общаться с виртуальным помощником можно голосом или письменно в чате. При необходимости «Финс» сможет подключить сотрудника, передав ему контекст разговора.

Помощник постоянно учится и совершенствует свои знания. В будущем возможности «Финса» будут расширены за счет глубокой интеграции с другими сервисами БКС и автоматизации сложных финансовых операций. Кроме того, виртуальный помощник будет развиваться в направлении персонального финансового консультирования, созданного на базе ИИ.

Сейчас «Финс» доступен владельцам iPhone, в ближайшее время новым сервисом смогут пользоваться владельцы смартфонов на Android. Запустить его можно с главного экрана мобильного приложения «БКС Мир инвестиций» (18+) или из раздела «Помощь».

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