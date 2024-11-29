Для 40% россиян решающим фактором при выборе онлайн-школы является удобная коммуникация

Эксперты edna провели исследование и выяснили, как студенты и их родители взаимодействуют с онлайн-школами, и что для них важно в коммуникации. Результаты показали, что для 40% россиян в топ факторов выбора входит наличие удобных каналов для общения и обратной связи. Этот критерий по значимости почти сравнялся с квалификацией преподавателей — она важна для 42%. При этом подавляющее большинство опрошенных сталкиваются со сложностями в общении с менеджерами или педагогическим составом. Об этом CNews сообщили представители edna.

В исследовании приняли участие 2510 человек из всех регионов России. 82% опрошенных — это студенты онлайн-школ и курсов, а также родители детей, получающих дополнительное образование в онлайн-формате.

Для студентов важны комфорт и качество обучения: 58% обращают внимание на наличие удобной платформы и мобильного приложения, 54% — на разнообразие программ, 42% — на квалификацию преподавателей, 38% — на срок обучения. Простая коммуникация и наличие обратной связи от онлайн-школы важны для 40% опрошенных. Прежде чем сделать выбор, люди собирают дополнительную информацию: изучают отзывы о школе (52%), записываются на пробное занятие (32%), оценивают продолжительность ее деятельности на рынке (24%).

Проблемы при коммуникации с онлайн-школами возникают у 74% россиян. Среди наиболее существенных затруднений студенты выделили долгое ожидание ответа на вопрос, неудобные каналы связи, навязчивость менеджеров (по 8%). Еще 4% сталкиваются со сложностями на этапе выбора обучающей программы. Значительная часть респондентов (40%) отметили, что сложности появляются изредка. Лишь 26% опрошенных сказали, что у них никогда не возникало проблем в общении с менеджерами и педагогами.

Опрошенные студенты онлайн-школ и их родители выделили и отталкивающие факторы. Так, более половины (52%) готовы отказаться от обучения из-за постоянной смены менеджеров в процессе коммуникации. Отсутствие прямой связи с преподавателем негативно повлияет на выбор 48% опрошенных. Ожидание ответа на вопрос дольше одного рабочего дня отпугивает 44%. Для 38% раздражающий фактор — это постоянная смена каналов связи. Только 6% опрошенных сказали, что процесс взаимодействия со школой им не важен.

«Одна из серьезных проблем в коммуникации с онлайн-школами и курсами, которую отмечает почти половина опрошенных, — долгое ожидание ответов на вопросы. Наш опыт показывает, что цифровые инструменты не только улучшают пользовательский опыт и лояльность, но и повышают успеваемость. Так, мессенджеры позволяют всегда быть на связи с клиентами и оперативно решать проблемы. Самый популярный мессенджер у пользователей — W******p. Поэтому компании выбирают для коммуникации со своей аудиторией официальный канал W******p Business. Преимущество цифровых каналов – простая настройка автоматизации и возможность увеличить вовлеченность аудитории. Например, благодаря использованию W******p Business API в академии Ukids на 50% увеличилась конверсия в прохождение опросов, теперь 37% родителей учеников академии проходят опросы», — сказал Николай Ванд, владелец продукта в edna.

Для большинства россиян самое важное в коммуникации с онлайн-школой — получение полной информации (68%). В топ важных факторов также вошли вежливость и внимательность организаторов (54%), быстрые ответы на вопросы и удобные каналы для общения (по 44%), возможность решить все вопросы в одном канале (40%). Россияне ожидают от школ оперативного информирования об изменениях в учебном процессе (36%), напоминаний о предстоящих занятиях, домашних заданиях (24%). Каждый пятый хотел бы, чтобы за ним был закреплен личный менеджер.

Большинство студентов предпочитают общаться в мессенджерах: лично с менеджером или преподавателем (48%), в общем чате группы (36%), с круглосуточной поддержкой (24%). Еще 22% нравится вести общение через форму на обучающей онлайн-платформе. Почти треть использует телефон: личные звонки менеджеру (20%) или звонки на горячую линию (12%). При этом больше четверти (26%) студентов не привязываются к одному каналу и используют разные способы получить обратную связь, а 18% респондентов все вопросы задают только во время занятия.

Одним из факторов, способствующих развитию онлайн-образования, является высокий спрос на него. По данным Smart Ranking, за II квартал 2024 г. объем рынка составил 32,04 млрд руб. (+22,46% год к году). По данным опроса edna, наибольшим спросом пользуются курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (22%), дополнительные развивающие программы (18%), подготовка по школьным предметам для повышения успеваемости ребенка (6%).

В I квартале 2024 г. самый большой прирост показал сегмент обучения по ИТ-направлению. Однако уже по итогам II квартала 2024 г. темпы роста здесь замедлились. Это связано с тем, что спрос со стороны работодателей сместился с ИТ-специалистов на представителей рабочих профессий, которых сложнее обучать онлайн. Тренд подтверждают и результаты исследования edna: взрослые люди чаще проходят онлайн-курсы для повышения квалификации (24%) или получения новой профессии (12%). Курсы по саморазвитию интересуют 18% россиян.