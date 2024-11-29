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Каждый второй россиянин мечтает о 4-дневке

Все больше россиян хотят работать в режиме сокращенной недели. При этом два из трех сотрудников уверяют, что рабочая эффективность не пострадает. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Концепция четырех-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии. Сегодня каждый второй россиянин хотел бы работать только 4 дня в неделю. 27% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате. 23% затруднились с оценкой инициативы. Еще в марте этого года противников было 30%.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею четырехдневки (51% против 48% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: 60% опрошенных до 35 лет одобряют короткую рабочую неделю, в то время как среди граждан старше 45 лет таких только 42%. Россияне с доходом от 100 тыс. руб. реже согласны на внедрение инициативы по сравнению с теми, чей доход меньше (49 и 52%).

68% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за четыре дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.

Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (79%), среди граждан старше 45 лет таких только 60%.

День, который освободился бы в случае введения четырех-дневки, 26% россиян готовы тратить на семью, каждый четвертый (24%) — на отдых. 14% стали бы подрабатывать. 13% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочел бы занятия спортом или прогулки.

Женщины чаще мужчин хотели бы проводить время с семьей (31% против 21% соответственно), отдыхать (28% против 19%), а также заниматься домашними делами (15% против 10%). Мужчины же чаще говорили, что возьмут подработку (19% против 9% среди женщин) или займутся самообразованием (16% против 10%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 369. Время проведения: 20—28 ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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