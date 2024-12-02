CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«Дзен» протестирует подписку без рекламы

«Дзен» запускает бета-тестирование платной подписки «Дзен Про» — с ней пользователи смогут читать статьи и новости, а также смотреть видео на платформе без рекламы. Об этом CNews сообщили представители «Дзен».

Чтобы подключить платную подписку, необходимо авторизоваться в «Дзене» с веб-версии, открыть «Настройки», выбрать раздел «Дзен Про» и добавить реквизиты. Стоимость платной подписки составит 159 руб. в месяц. После ее оформления пользователи смогут смотреть видео, а также читать статьи и новости в веб-версии и приложении «Дзена» без рекламы — баннеры исчезнут в лентах с контентом и внутри публикаций.

На этапе бета-тестирования «Дзен Про» будет доступен только части пользователей — в дальнейшем его смогут подключить все желающие.

Ранее «Дзен» представил адаптивные шрифты в приложении. С новой функцией пользователи платформы могут менять размер текста для комфортного чтения длинных статей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Китайцы отказываются торговать на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Им не нравится курс рубля

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50%

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло

Конференции

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще