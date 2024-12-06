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«МегаФон» улучшил покрытие и разогнал мобильный интернет на трассе Лебедянь-Данков

«МегаФон» улучшил покрытие и разогнал мобильный интернет на трассе Лебедянь-Данков. В каждом из двух городов, которые соединяет эта транспортная артерия, проживает свыше 20 тысяч человек, еще более 10 тыс. – в деревнях и селах, расположенных вдоль автодороги. Увеличение скорости передачи данных до 20% позволит жителям региона и пассажирам транспорта быстрее загружать видео или скачивать музыку.

Инженеры оператора продолжают строительство новых базовых станций в Липецкой области. С начала года были введены в эксплуатацию более 50 телеком-объектов, два из которых появились в селах Ольховец и Романово – в непосредственной близости от автодороги, связывающей города Лебедянь и Данков.

Оба города играют существенную роль в экономике региона: в Лебедяни находится один из крупнейших в стране заводов по производству соков, в Данкове – первое российское предприятие по переработке топинамбура, единственный в Центрально-Черноземном регионе завод по производству металлургических доломитов и единственный в Липецкой области планетарий.

Тысячи людей ежедневно ездят на работу в эти города, и в час-пик пассажиропоток в обе локации достаточно напряженный: рейсовые автобусы, такси, частные автомобили. И хотя путь в 36 километров от Лебедяни до Данкова занимает около получаса, в это время пассажирам важно оставаться на связи с родными, друзьями и коллегами.

«Мы установили на одной из важнейших автодорог новые базовые станции, модернизировали оборудование в селе Куймань, расположенном вблизи трассы Лебедянь-Липецк. Используемый диапазон частот обеспечивает максимально широкое покрытие 4G, что особенно важно для протяжённых транспортных артерий. Теперь здесь скорость мобильного интернета увеличилась на 15-20%, а это значит, что у пассажиров всегда есть возможность почитать по пути на работу последние новости, пообщаться с друзьями или посмотреть фильм», – сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

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