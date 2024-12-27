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ГК Webit интегрирует сервис доставки «Почты России» в сайт компании «Колеса Даром»

В рамках сотрудничества команда Webit выступает в роли внешнего разработчика и дополняет существующее ИТ-подразделение компании «Колеса Даром».

Первая поставленная задача для Webit — интеграция доставки «Почтой России» в процесс оформления заказа. На сайте компании уже подключены другие службы доставки, но появление среди них сети даст покупателям возможность заказывать продукцию даже в самые отдаленные уголки страны, куда не доставляют другие службы.

«Колеса Даром» предоставили ГК Webit доступ к своим рабочим инструментам, а также создали необходимые dev-области для разработки. Это поможет специалистам отдела разработки полностью погрузиться в специфику задач и адаптироваться к внутренним процессам компании. На текущий момент Webit и «Колеса Даром» согласовали техническое задание и приступили к интеграции сервиса доставки «Почты России».

«Сложность внедрения нового сервиса доставки заключается в том, что Webit как внешней команде необходимо сначала изучить workflow и погрузиться во все нюансы проекта. У клиента «Колеса Даром» большая кодовая база, собственный in-house отдел разработки и требовательный отдел безопасности. Специалисты Webit работают с Git заказчика, а также интегрировались во многие системы клиента», — отметил коммерческий директор Webit Василий Желтов.

Разработка технического задания заняла почти два месяца, большая часть времени ушла на аналитику. На реализацию ТЗ, по прогнозам отдела разработки Webit, уйдет около месяца.

Кроме интеграции сервиса доставки «Почты России», запланирован ряд SEO-работ, которые улучшат видимость в поисковых системах сайта kolesa-darom.ru. Эти задачи пока находятся в очереди, так как основной фокус направлен на разработку.

Оба вида работ, реализуемые разработчиками Webit, призваны улучшить пользовательский опыт клиентов «Колеса Даром».

«Ожидается, что первая успешно решенная задача по интеграции новой службы доставки станет основой для дальнейшего продуктивного взаимодействия с ГК Webit», — отметил представитель «Колеса Даром».

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